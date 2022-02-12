Английские ученые обнаружили связь между электрическими разрядами и дождем

Исследования на данную тему провели ученые из университета Рединга (Англия). В частности, им удалось доказать, что электрические разряды стимулируют выпадение осадков в виде дождя. Именно поэтому во время грозы дожди обычно бывают наиболее интенсивными, говорят специалисты.

Результаты исследования могут иметь практическое применение, отмечают эксперты. Например, в засушливых регионах достаточно будет поразить облако мощным электрическим разрядом, вызывая выпадение дождя.

Ученые доказали, что молния, пронизывающая перенасыщенный влагой воздух, образует крупные капли воды, которые долетят до поверхности земли. Это важно в пустынных регионах, где слишком мелкие капли выпадают из облаков, но испаряются еще на высоте в несколько сотен метров.