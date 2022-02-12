 

В Китае создали технологию прямой литографии перовскита

12.02.2022, 16:14, Новости дня
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Источники сообщают о создании в КНР технологии, обеспечивающей прямую литографию перовскита для производства оптических устройств. Отметим, что перовскит считается одним из самых перспективных материалов для электроники будущего.

Однако до сих пор литографию могли осуществлять только при помощи химических растворов. В результате наноматериал накладывался на поверхность с искажениями, что существенно снижало качество.

Китайские специалисты первыми сумели отказаться от растворов, используя лазер в 3D-печати. Результат оказался потрясающим, утверждают источники. По словам экспертов, это только первые шаги. Пока неизвестно, насколько эффективные и надежные устройства можно будет создавать при помощи новой методики. Но специалисты дают очень оптимистические прогнозы.



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