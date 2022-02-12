 

Ляшко: Литва передает нам вакцину Johnson & Johnson для вакцинации украинцев на КПВВ

12.02.2022, 16:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Сегодня у Украины есть мощная поддержка Литвы, которая передает нам вакцину Johnson & Johnson для вакцинации украинцев, в том числе с временно оккупированных территорий на пунктах пропуска. Это позволит нам оградить еще больше наших граждан от тяжелого течения коронавирусной болезни”, – заявил министр.

Он отметил, что на КПВВ есть выбор вакцин и достаточное количество тестов на коронавирус.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 12 февраля в Украине минимум одну дозу вакцины получили 15,6 млн человек, две дозы – 14,9 млн, дополнительную дозу 23,4 тыс., бустерную – 553,6 тыс.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой

18.03 / Байден назвал Путина убийцей, Россия отозвала из Америки посла для консультаций. Главное за день

25.12 / Специалисты Intel рассказали, как идут дела в 10-нанометровом производстве

15.08 / Власти Люксембурга отказали телеканалу RT в лицензии на вещание

15.11 / Бундесвер уже не так безнадёжен, но его главе не хватает решимости

25.06 / Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии авиастроения в Украине. Задания получили несколько министерств

12.10 / В Курильске отреагировали на заявление премьера Японии

18.10 / Степанакерт возложил на Азербайджан ответственность за обострение на линии соприкосновения

27.01 / Страны мира могут получить более 2 млрд доз вакцин от COVID в рамках COVAX

18.09 / МИД рассказал о наступательных целях американских противоракетных установок в Европе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика