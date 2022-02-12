 

Увеличение налогов на добычу собственного газа ослабит Украину и ее экономику – Гройсман

12.02.2022, 16:12, Новости дня
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“Надо обезопасить власть от принятия глупых решений. Что делает украинская власть, понимая, что мы сейчас являемся пока энергетически зависимой страной? Они вдвое увеличивают налоги на добычу нового газа в Украине. Это означает, что с каждым годом будет падение добычи. Это пример глупых решений, которые ослабляют нашу страну и экономику”, – сказал политик.

По его мнению, при таких условиях ни один инвестор не будет вкладывать средства в разработку украинских месторождений.

“Опять будем больше покупать за границей. Снова будут расти цены, налоги будут оставаться в Украине, украинские инвестиции будут остановлены”, – отметил Гройсман.

По его словам, в 2019 году при его правительстве государственный “Нафтогаз” добывал 15,4 млрд м³ газа, а в 2021 году добыча упала до 13,7 млрд м³.

“Потому что в 2017 году нами были сделаны определенные шаги, которые позволили привлекать инвестиции в увеличение добычи газа”, – добавил политик. 

Контекст:

Нардеп от “Слуги народа”, глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев 9 февраля зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №7038 о повышении налога на добычу украинского природного газа.

“Главком” писал, что в документе идет речь о повышении ренты в три раза – с 14–29% до 54–69% в зависимости от скважины. Издание отмечало, что последнее повышение ренты на газ в 2014 году привело к падению добычи газа и росту импорта”, 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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