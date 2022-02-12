 

Врач Ирина Голубкова рассказала, дефицит каких витаминов вызывает желание постоянно есть сладости

12.02.2022, 15:55, Разное
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Сильная тяга к сладостям может возникнуть у человека при нехватке в организме ряда витаминов. Об этом пояснила специалист клинико-диагностического центра “Мединцентр” Ирина Голубкова.
По словам врача-терапевта, речь идет о таких микроэлементах, как железо, магний, цинк, медь, фосфор, кальций, хром, сера, ванадий, а также аминокислотах тирозин и триптофан. При их дефиците человек чаще испытывает желание съесть сладкое.

Такое же воздействие на организм оказывает недостаточное потребление пищи, богатой белком. Особенно эта проблема характерна для людей, питающихся нерегулярно или соблюдающих строгие диеты.

Любителям сладкого врач советует обратиться в медучреждение и сдать анализы, которые покажут, каких микроэлементов и аминокислот в организме недостаточно. В частности, речь идет о биохимическом анализе крови, анализе на сахарный диабет и др. Если результаты хорошие, стоит наладить режим питания – возможно, проблема именно в этом, резюмировала специалист.

Источник: aif.ru



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