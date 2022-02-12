Иммунолог Крючков назвал возможные тяжелые последствия COVID-19 для мозга

Иммунолог Николай Крючков озвучил перечень возможных последствий для мозга у людей, перенёсших COVID-19. По его словам, у некоторых его пациентов в последствии были замечены разного рода нейродегенеративные заболевания.

Некоторые из пациентов Николая Крючкова, которые переболели коронавирусом, в дальнейшем замечали у себя такие симптомы, как мигрень, тревога, депрессия. По словам иммунолога, это может говорить о воспалении и нарушении микроциркуляции, а также о нарушениях в снабжении кислородом мозга. Всё это впоследствии может привести к развитию нейродегенерации.

Ранее было замечено, что у переболевших пациентов наблюдались проблемы с мелкой моторикой и концентрацией внимания.

Стоит отметить, все замеченные на сегодняшний день последствия коронавируса на организм носят обратимый характер.

Источник: mirnov.ru