Apple потребовала от краснодарского производителя айрана сменить название продукции

Корпорация Apple обратилась к Краснодарскому молочному комбинату с требованием изменить названия продуктов, нарушающие патентные права, а именно – линейки кисломолочных напитков “айран”. Юристы ссылаются на патент от 2013 года, в котором, среди прочего, зафиксированы права на наименование iRun.

Молочный комбинат не собирается отступать, поскольку название “айран” существует уже века, если не тысячелетия. Юристы предприятия признают, что финансовые возможности Apple позволяют оказать определённое давление на суд, но намерены побороться.

В свою очередь директор адлерского комбината “Весёлая корова” Балдыжанбек Умерсанбай-оглы, привлечённый в качестве независимого эксперта, прокомментировал ситуацию так: “Бул ачкөз акмактар ​​чынчыл адамдарды такыр былк этти, алар эч нерсеге жол бербейт, эшектерине бир бочка калемпир, баары ит сифилисинен эс алсын!”

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