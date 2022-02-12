 

В МИДе назвали минские соглашения единственной основой урегулирования на Украине

12.02.2022, 15:40, Новости дня
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«Минск-2» – единственная основа урегулирования на Украине, альтернативы ей нет, комплекс мер обязателен для исполнения, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Комплекс мер»  был подписан в Контактной группе сторонами конфликта Киевом и Донбассом, скреплен посредниками ОБСЕ и Россией, одобрен лидерами стран «нормандского формата» и утвержден Советом Безопасности ООН. Это сделало его частью международного права, то есть обязательным для исполнения, нравится это кому-то или нет», – цитирует РИА «Новости» дипломата.

По словам Полищука, за последние семь лет Киев не выполнил практически ничего из того, что предусмотрено минскими соглашениями.

«Особый статус Донбассу не предоставлен. Не проведена конституционная реформа и децентрализация. Амнистия не объявлена. Даже «формулу Штайнмайера», которая, по сути, является уступкой Донбасса, Киев не инкорпорировал в национальное законодательство», – отметил дипломат.

«Более того, он (Киев) продолжает обстрелы, отказывается от прямого диалога с Донбассом, продолжает блокаду региона, делает громкие заявления и принимает законы, противоречащие «Комплексу мер», – сообщил Полищук.

Ранее Кремль уличил Киев в уклонении от исполнения обязательств по минским соглашениям.

Как отметил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, «оптимизм президента Франции после визитов в Москву и Киев не оправдался. Европейцам и США невыгодно выполнение минских соглашений».

Газета ВЗГЛЯД рассуждала, есть ли надежный способ принудить украинцев к исполнению «Минска-2» и крепкому миру существует, и готова ли к нему Россия.



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