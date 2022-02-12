 

Блогеры восхитились победным танцем лыжницы Ступак

12.02.2022, 15:39, Новости дня
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Российская лыжница Юлия Ступак исполнила зажигательный танец на подиуме на церемонии чествования призеров Олимпийских игр в Пекине, ее поддержали коллеги по сборной. Блогеры окрестили победный танец лыжниц манифестом.

«Как же мы скучали по золотым танцам Юли Ступак. Через неудачные гонки, слезы и досаду – к олимпийской мечте! Душа не только танцев, но и песен просит. Девочка, танцуууууй, все пройдет так скоро», – порадовались за победу наших спорстменок журналисты Матч ТВ. Журналистка Тина Канделаки перепостила видео у себя в Telegram, назвав наших лыжниц «золотыми девочками».

«Какие же вы невероятные! Миллионы благодарностей за такую гонку!», – написала бывший руководитель телеканала Матч ТВ.

«Российская эстафетная четверка бесподобна не только на лыжне, но и в танцах на пьедестале. Этот танцевальный манифест на пьедестале должен стать символом Олимпиады для нашей команды, который способен вдохновить не только лыжников мужской команды, но и всех спортсменов нашей сборной на следующие победы. А с таким настроем они, безусловно, придут!», – написал спортивный журналист Алексей Железнов

«Девчонки дорогие, Юлия, Наталья, Татьяна, Вероника, вы сегодня покорительницы наших сердец! Спасибо вам за проявление русского характера: за волю, за терпение,  за труд! С золотом! (Парни лыжники, берите пример)», – написала в своем Telegram-канале актриса Мария Шукшина.

«Настроение всей РФ сейчас – Юлия Ступак», – пишет канал Eurosport, публикуя кадры победного танца российской лыжницы.

  

Сама спортсменка пообещала устроить настоящий «Кураж-Бомбей» после победной эстафеты.

Ранее женская сборная РФ одержала победу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Россиянки преодолели дистанцию 4х5 км за 53 минуты 41,0 секунды. Команду представляли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.



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