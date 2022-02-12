В Ирландии представили технологию, ускоряющую зарядку силовых аккумуляторов в три раза

Новую технологию представили специалисты из ирландской компании Navitas Semiconductor. Они утверждают, что с ее применением скорость зарядки емких батарей электрокаров может быть увеличена в три раза.

Секрет такого ускорения в использовании полупроводников, изготовленных из нитрида галлия, поясняют инженеры. В компании также пообещали, что займутся внедрением в ближайшее время.

Параллельно достигаются еще два важных и весьма полезных результата. Стоимость самих аккумуляторов автоматически уменьшается на пять процентов. И еще, увеличивается запас хода на одном заряде батареи. Сами полупроводники GaN работают в 20 раз быстрее, чем их кремниевые аналоги. Так что здесь есть еще большой потенциал, утверждают эксперты.