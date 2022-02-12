Компания Microsoft может снизить комиссии для разработчиков ПО

Напомним, что в магазине приложений Microsoft Store стандартный размер комиссии составляет 30%. Этот показатель давно является раздражителем как для клиентов, так и для разработчиков, которые считают, что продавец из попросту обдирает.

Время от времени Microsoft, как и ее «яблочный» конкурент объявляют о снижениях своих аппетитов. Похоже, в данном случае, мы имеем дело с еще одной такой попыткой выглядеть лучше в глазах общественности.

Итак, Microsoft заявляет о возможном снижении комиссий в отделе Xbox своего интернет-магазина. Обещают применение гибкой политике, которая в отдельных случаях позволит платить за продажи всего 12%. Подробности будут позже, говорят представители компании.