 

Правительство Германии призвало граждан страны уехать из Украины

12.02.2022, 15:24, Новости дня
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“Напряженность в отношениях между Россией и Украиной в последние дни продолжает расти на фоне массового присутствия и передвижения российских воинских частей у границ Украины. Не исключен военный конфликт. Если вы сейчас находитесь в Украине, проверьте, является ли ваше присутствие обязательным. Если нет, уезжайте в кратчайшие сроки”, – говорится в сообщении.

Генконсульство в Донецке, которое было перемещено в Днепр, временно закрыто.

“В экстренных случаях немцам, проживающим в административном районе ГК Донецк, следует обращаться в посольство в Киеве”.

Призывы к иностранным гражданам покинуть Украину накануне прозвучали от властей США, Японии, Нидерландов, Латвии, Эстонии, Северной Македонии, Великобритании, Израиля, Дании, Канады и Черногории.

МИД Норвегии рекомендует не только покинуть Украину, но и воздержаться от поездок также в Россию и Беларусь. Тем, кто находится в РФ, также советуют не находиться на расстоянии 250 км от границы с Украиной.

12 февраля Госдеп США приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные посты. Предоставление консульских услуг с 13 февраля в посольстве будет приостановлено.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал 2 февраля, что нет никаких достоверных теоретических дат начала возможного широкомасштабного вторжения России в Украину.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России по состоянию на сегодня оценивается как низкая.

8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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