Эксперты назвали продукты, которые нельзя мыть перед употреблением

Эксперты назвали топ-5 продуктов, которые не нужно и даже опасно мыть перед приготовлением или употреблением в пищу.

В целях заботы о своем здоровье и здоровье своих близких, люди привыкли мыть перед употреблением практически все продукты питания во избежание размножения опасных бактерий. Но в некоторых случаях именно мытье может привести только к большему размножению бактерий.

Так, нельзя мыть сырые яйца, а тем более тереть скорлупу, так как она пористая, и это может привести к попаданию бактерий внутрь яйца.

Мясо и птицу также не рекомендовано мыть, несмотря на то, что на их поверхности могут быть вредные микроорганизмы, в том числе, вызывающие такое опасное заболевание как сальмонеллёз. Все бактерии погибают при хорошей тепловой обработке, а вот если мыть мясо, то вместе с брызгами воды они могут попасть на стол, раковину, руки и одежду, что гораздо опаснее. Потому, достаточно промокнуть салфетками мясо и птицу и далее приступать к готовке.

Также не рекомендуют устраивать долгие водные процедуры грибам из-за их пористой структуры, которые впитают воду в себя, что может испортить их вкус. Достаточно ополоснуть их в воде непосредственно перед началом приготовления.

Макаронные изделия тоже нельзя мыть, так как это смоет крахмал с их поверхности вместе с частью вкуса, испортит структуру и целостность. Макаронные изделия опускают сразу в кипящую воду.

Список продуктов, которые необходимо мыть перед употреблением, очень велик – это крупы, овощи, фрукты, особенно из магазинов, банки с консервами и многое другое.

Источник: volg.mk.ru