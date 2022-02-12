 

“Незабываемые роли”: Путин выразил соболезнования родным близким Зинаиды Кириенко

12.02.2022, 14:52, Разное
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Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР, актрисы Зинаиды Кириенко. Об этом говорится в опубликованной официальной телеграмме Кремля.

В своем послании родственникам Кириенко глава российского государства заявил о скорби в связи со смертью артистки. Путин особенно отметил талант и профессионализм звезды отечественного кинематографа, а также подчеркнул, что высоко ценил ее душевную щедрость.

Российский лидер добавил, что кончина Зинаиды Кириенко станет невосполнимой утратой не только для российского кино, но и для всей отечественной культуры в целом. Президент отметил, что актриса оставила россиянам свои “незабываемые роли” и большое творческое наследие.

“Останется добрая, светлая память о ней”, – написал Владимир Путин.

Напомним, что Зинаида Кириенко умерла ночью 12 февраля в результате геморрагического инсульта, который произошел на фоне заболевания коронавирусной инфекции COVID-19. Гражданская панихида по актрисе состоится 15 февраля в 11:00 по московскому времени в Центральном доме кинематографистов в Москве. После этого артистку похоронят на Троекуровском кладбище.



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