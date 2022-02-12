Посольство США в Москве отказалось комментировать сообщения о «минировании»

Посольство США в Москве посоветовало за комментариями о возможном «минировании» дипмиссии обращаться в МИД РФ как к принимающей стороне, сообщил пресс-секретарь Джейсон Ребхольц.

«Мы не комментируем вопросы, связанные с безопасностью. Пожалуйста, направляйте запросы в Министерство иностранных дел, так как принимающая сторона несет ответственность за обеспечение безопасности иностранных дипломатов в своей стране», – цитирует РИА «Новости» Ребхольца.

Напомним, ранее появилось сообщение о «минировании» посольств Таджикистана, Узбекистана и США в Москве. Полиция начала проверку по данному факту, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Сообщение с угрозой пришло на электронную почту ФСБ от мужчины в пятницу. Он сообщил, что его 44-летний сообщник заложил рюкзаки с взрывчатками в посольстве и генконсульстве Таджикистана, посольстве и консульском отделе посольства Узбекистана и в посольстве США.

Также якобы были «заминированы» ЦБ РФ и Красная площадь. Все здания были обследованы кинологами, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.