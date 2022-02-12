 

Посольство США в Москве отказалось комментировать сообщения о «минировании»

12.02.2022, 14:51, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Посольство США в Москве посоветовало за комментариями о возможном «минировании» дипмиссии обращаться в МИД РФ как к принимающей стороне, сообщил пресс-секретарь Джейсон Ребхольц.

«Мы не комментируем вопросы, связанные с безопасностью. Пожалуйста, направляйте запросы в Министерство иностранных дел, так как принимающая сторона несет ответственность за обеспечение безопасности иностранных дипломатов в своей стране», – цитирует РИА «Новости» Ребхольца.

Напомним, ранее появилось сообщение о «минировании» посольств Таджикистана, Узбекистана и США в Москве. Полиция начала проверку по данному факту, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Сообщение с угрозой пришло на электронную почту ФСБ от мужчины в пятницу. Он сообщил, что его 44-летний сообщник заложил рюкзаки с взрывчатками в посольстве и генконсульстве Таджикистана, посольстве и консульском отделе посольства Узбекистана и в посольстве США.

Также якобы были «заминированы» ЦБ РФ и Красная площадь. Все здания были обследованы кинологами, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / Ребров посочувствовал Шевченко, который тренирует “Дженоа”

17.01 / Жители Обнинска возмутились после инцидента с нападением детей мигрантов на девочку

04.10 / Японии нужно набраться смелости и потребовать у России «северные территории»

23.04 / Россию заподозрили в «энергетических» атаках на военных США в Сирии

05.10 / Холода вызывают рост заболеваемости COVID-19 в США

16.12 / Малышева назвала лучший способ сбить температуру при коронавирусе

19.06 / Певицу МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому

24.09 / Драматический образ и макияж с акцентом на глаза. Жена принца Гарри Меган впервые после вторых родов появилась вместе с мужем на публике

13.05 / В Польше некоторые карантинные ограничения снимут раньше, чем планировалось

11.05 / Бренд Mercedes-Benz начнет продажи электрических минивэнов EQT в 2022 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика