 

Поймала в цепи: беременная Рианна и A$AP Rocky на вечеринке Fenty Beauty Brands в Лос-Анджелесе

12.02.2022, 14:50, Разное
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Беременность – не повод прятать изменившуюся фигуру под свободной одеждой. Такого принципа, похоже, придерживается Рианна, недавно объявившая, что скоро станет мамой – серией стрит-стайл снимков с округлившимся животом. С тем пор РиРи не только не скрывает своего интересного положения, но и активно его демонстрирует –  каждый новый наряд 33-летней барбадосской певицы становится откровеннее предыдущего.

Минувшим вечером Рианна появилась на вечеринке Fenty Beauty и Fenty Skin, которая прошла в студии Goya в Лос-Анжелесе. Для выхода певица выбрала мерцающий зеленый топ с открытой спиной, состоящий из сотни блестящих цепочек, и серебристо-фиолетовые брюки в таком же стиле. Ансамбль дополнили босоножки на тонких ремешках и высоком каблуке, массивные серьги с аметистами, множество колец и браслет с фиолетовым камнем.

 

На фотоколле к Рианне присоединился отец ее будущего ребенка рэпер A$AP Rocky. Градус эпатажного образа возлюбленной он снизил вполне спокойным нарядом. A$AP Rocky, одетый в куртку Louis Vuitton цвета, “рваные” джинсы и зеленые кроссовки, не стеснялся проявлять нежные чувства на публике.

 

 

Напомним, слухи о романе между Рианной и A$AP Rocky поползли еще в начале декабря 2020-го, когда они были замечены на прогулке по Нью-Йорку, а перед этим их видели вместе на ужине в отеле Beatrice Inn. Чуть позже инсайдер People заявил, что артисты начали встречаться еще в ноябре, и они “действительно неразлучны”. В мае 2021-го, спустя месяц после того, как папарацци сняли влюбленных на выходе из ресторана Delilah в Лос-Анджелесе, в беседе с репортером рэпер назвал Рианну “любовью всей его жизни” и “его леди”.

В качестве пары влюбленные дебютировали на дорожке бала Института костюма Met Gala в середине сентября.

Впервые о беременности Рианны заговорили в ноябре, когда ей присудили звание национального героя Барбадоса. На церемонии певица появилась в облегающем платье, которое подчеркивало ее живот. А последние два месяца пара часто попадала в объективы папарацци, причем Рианна на кадрах была исключительно в мешковатых одеждах.



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