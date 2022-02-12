В компании Apple нехотя раскрыли планы по выпуску новой операционной системы для VR

Судя по всему, утечка непосредственно от разработчика произошла совершенно случайно. Участвуя в горячих дебатах о будущем метавселенной, менеджеры компании Apple выдали планы по разработке специальной операционной системы для устройств VR.

Напомним, что создание так называемой метавселенной – одно из главных направлений дальнейшего развития ИТ-отрасли. По некоторым данным, черед пять лет там будет «жить» четверть населения планеты. Поэтому так много сообщений по данной теме, поясняют эксперты.

Apple же много рассказывает в соцсетях о будущей гарнитуре VR. И вот, среди потока данных, инсайдеры заметили новое словосочетание – «realityOS». Что это, если не операционка для «яблочной» метавселенной?