 

В компании Apple нехотя раскрыли планы по выпуску новой операционной системы для VR

12.02.2022, 14:42, Новости дня
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Судя по всему, утечка непосредственно от разработчика произошла совершенно случайно. Участвуя в горячих дебатах о будущем метавселенной, менеджеры компании Apple выдали планы по разработке специальной операционной системы для устройств VR.

Напомним, что создание так называемой метавселенной – одно из главных направлений дальнейшего развития ИТ-отрасли. По некоторым данным, черед пять лет там будет «жить» четверть населения планеты. Поэтому так много сообщений по данной теме, поясняют эксперты.

Apple же много рассказывает в соцсетях о будущей гарнитуре VR. И вот, среди потока данных, инсайдеры заметили новое словосочетание – «realityOS». Что это, если не операционка для «яблочной» метавселенной?



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