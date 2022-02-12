 

В компании Apple нехотя раскрыли планы по выпуску новой операционной системы для VR

12.02.2022, 14:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Судя по всему, утечка непосредственно от разработчика произошла совершенно случайно. Участвуя в горячих дебатах о будущем метавселенной, менеджеры компании Apple выдали планы по разработке специальной операционной системы для устройств VR.

Напомним, что создание так называемой метавселенной – одно из главных направлений дальнейшего развития ИТ-отрасли. По некоторым данным, черед пять лет там будет «жить» четверть населения планеты. Поэтому так много сообщений по данной теме, поясняют эксперты.

Apple же много рассказывает в соцсетях о будущей гарнитуре VR. И вот, среди потока данных, инсайдеры заметили новое словосочетание – «realityOS». Что это, если не операционка для «яблочной» метавселенной?



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / НАТО повысило готовность сил быстрого реагирования из-за действий России

16.09 / В Раде предложили ограничить избирательные права украинцев с паспортами России

30.07 / Во Флориде и Техасе зафиксирована рекордно высокая смертность от COVID-19

31.01 / В Кыргызстане задержали главу пресс-службы аппарата президента

31.01 / Онколог рассказал, кому не надо делать прививку от COVID

02.03 / SpaceX второй раз подряд отложила запуск ракеты со спутниками Starlink

06.04 / Женщина-капитан из Египта опровергла обвинения в причастности к блокаде Суэцкого канала

10.11 / “Не виноватая я, он сам пришел!” Леся Никитюк в халате оголила бедро

29.07 / ФРС США собралась открыть расследование против Visa и Mastercard

02.07 / В американских паспортах появятся “гендер X” и право указывать пол по своему выбору

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика