 

Видеокарты NVIDIA T1000-Turing появились в продаже

12.02.2022, 14:42, Новости дня
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Как сообщают представители компании NVIDIA, уже начались отгрузки в торговые сети новых видеокарт T1000 с архитектурой Turing. Данные устройства относятся к начальному уровню. Однако, учитывая общий дефицит видеоускорителей на глобальном рынке, производитель установил базовую цену на уровне от 400 до 500 американских долларов.

Видеокарта отлично подходит для использования в автоматизации при проектировании, отмечают разработчики.

В конфигурации устройства содержится 896 ядер. В основу конструкции видеокарты положен процессор TU117. Используется память GDDR6, объем которой может составлять четыре или восемь гигабайт. Данная видеокарта потребляет 50 Вт электрической энергии.



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