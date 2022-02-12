Видеокарты NVIDIA T1000-Turing появились в продаже

Как сообщают представители компании NVIDIA, уже начались отгрузки в торговые сети новых видеокарт T1000 с архитектурой Turing. Данные устройства относятся к начальному уровню. Однако, учитывая общий дефицит видеоускорителей на глобальном рынке, производитель установил базовую цену на уровне от 400 до 500 американских долларов.

Видеокарта отлично подходит для использования в автоматизации при проектировании, отмечают разработчики.

В конфигурации устройства содержится 896 ядер. В основу конструкции видеокарты положен процессор TU117. Используется память GDDR6, объем которой может составлять четыре или восемь гигабайт. Данная видеокарта потребляет 50 Вт электрической энергии.