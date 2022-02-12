 

Вяльбе заявила о бойкоте норвежских СМИ до конца Олимпиады

12.02.2022, 14:05, Новости дня
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Президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе будет бойкотировать норвежские СМИ до конца Олимпиады в Пекине, сообщила она после победы женской российской команды в эстафетной гонке.

Спортсменка объявила бойкот норвежским СМИ после статьи в NRK Яна Петтера Сальтведта о том, что российских лыжников не должно быть на Играх из-за прошлых скандалов с допингом. Позже Сальтведт заявил, что Вяльбе ждет извинений от короля Норвегии.

«Полная ерунда, давайте еще больше раскрутим историю, напишем, чтобы извинился премьер страны. Он записывал все мои слова на диктофон. Пускай он придет, достанет диктофон, и мы тогда вместе послушаем, что я сказала. А сказала я следующее: пока NRK не извинится, больше общаться не буду, я устроила им бойкот», – передает слова президента Федерации лыжных гонок ТАСС.

По словам Вяльбе, ее коллега Эрик Ресте (глава норвежской федерации – прим. ВЗГЛЯД) извинился. Она отметила, что общаться после Олимпиады будет, но не сейчас. Ее возмутил тот факт, что «приписали» короля.

«У меня даже такой мысли не было, зачем мне нужны извинения от короля? Видимо, всем нужно, чтобы их читали. Если нет заголовочка, то тогда никто не будет читать», – добавила Вяльбе.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Напомним, женская сборная РФ одержала победу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Россиянки преодолели дистанцию 4х5 км за 53 минуты 41,0 секунды.



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