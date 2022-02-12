Минобороны Британии сообщило об отъезде военных инструкторов с Украины

Военные инструкторы Британии, отправленные на Украину для обучения местных военнослужащих обращению с поставленными Лондоном противотанковыми управляемыми ракетами, начнут покидать республику 12–13 февраля, сообщил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи вещательной корпорации BBC.

Хиппи отметил, что «военные инструкторы Великобритании уезжают в течение выходных». «Все они [инструкторы] будут вывезены. На Украине в случае конфликта не будет ни одного британского военнослужащего», – передает ТАСС его слова.

Ранее появились сообщения о том, что российские дипломаты покидают Украину на фоне объявленной рядом стран эвакуации дипломатов из республики. В посольстве заявили, что дипломаты продолжают работу.

До этого глава МИД Сергей Лавров допускал, что Москва может принять решение о временной эвакуации из дипмиссии неосновного персонала дипломатических учреждений.

Между тем в субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что РФ 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.