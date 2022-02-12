 

Ранившую ножом пятилетнего сына мать задержали в Энгельсе

12.02.2022, 14:04, Новости дня
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Жительница города Энгельс Саратовской области задержана по подозрению в покушении на пятилетнего сына, который госпитализирован с множественными ножевыми ранениями, ребенок находится в тяжелом состоянии, против матери возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в ночь на субботу из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавская в Энгельсе в больницу госпитализирован пятилетний мальчик с множественными колото-резаными ранениями на теле, в том числе в области груди, живота и шеи.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 – пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». Сотрудниками полиции <…> доставлена в следственный отдел <…> 29-летняя мать ребенка. Следователями СК женщина задержана в порядке статей 91-92 УПК РФ, с ее участием проводятся следственные действия», – говорится в сообщении ведомства.

«Ребенок воспитывается 29-летней матерью-одиночкой, семья в июле 2020 года переехала на постоянное место жительство в город Энгельс из города Аткарска и проживала в общежитии на улице Полтавской», – сообщили в прокуратуре региона.

Проводится проверка по факту покушения на мальчика, по результатам которой  будет дана оценка исполнению женщиной родительских прав, а также надлежащего исполнения органами системы профилактики возложенных полномочий, рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Между тем, в минздраве области заявили, что мать пятилетнего мальчика была пьяна.

«Сегодняшний ночной случай в Энгельсе – беспрецедентный и бесчеловечный с точки зрения и морали и здравого смысла. Бить своего ребенка, колоть – так даже звери не поступают. Как видим, алкоголь атрофирует чувство материнства и превращает человека в монстра. Это очень страшно», – написал министр здравоохранения региона Олег Костин в Instagram.

По его словам, бригаде скорой помощи и врачам энгельсской больницы «удалось вырвать ребенка из лап смерти».

«Ребенка переводим в профильную больницу, будем лечить дальше. Надеюсь на лучшее, уверен, что детские врачи сделают все возможное, чтобы он скорее поправился», – добавил министр.

Уточняется, что ребенок поступил в больницу в тяжелом состоянии. В энгельсской городской больнице сообщили, что провели операцию мальчику, удалось стабилизировать его состояние, вывести из шока, после чего бригада санавиации доставила его в областную больницу.

По словам уполномоченного по правам ребенка в региона, врачи саратовской областной детской клинической больницы проводят вторую операцию пятилетнему мальчику

«Сейчас проходит вторая операция по сохранению жизни пятилетнего Максима в этой же (областной детской клинической) больнице, врачи там действительно молодцы, поэтому очень надеемся, что и Максим будет жить», – сказала Загородняя на видео, опубликованном в Instagram.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах покушения на убийство пятилетнего мальчика в Саратовской области.

Ранее в Свердловской области 20-летнюю девушку заподозрили в убийстве малолетнего сына, этот поступок якобы был совершен после того, как та приревновала 24-летнего мужа к соседке.



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