Несмотря на дефицит полупроводников, рынок смартфонов в Индии вырос на 7%

Аналитики зафиксировали рост на рынке смартфонов в Индии на 7% за 2021 год. Это очень серьезный показатель даже в нормальных стабильных условиях, говорят эксперты. А Индия достигла этого фантастического результата в условиях острого дефицита полупроводниковых устройств и периодической остановки производства, хотя другие рынки в мире падали.

Данные о состоянии индийского рынка опубликовала на днях консалтинговая компания IDC.

Всего за прошлый год на территории этой страны продан 161 миллион мобильных устройств разного класса. Результаты могли бы быть еще лучшими, если бы Индию не накрыла мощная волна коронавируса во второй половине прошлого года, которая привела к снижению показателей.