 

AMD представит новые процессоры Ryzen 7000 Zen 4

12.02.2022, 13:56, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, компания AMD сможет представить процессоры нового поколения Ryzen 7000 Zen 4 уже летом текущего года. Ранее было обещано, что они выйдут только в четвертом квартале, напоминают эксперты.

Но это еще вовсе не означает, что процессоры тут же выйдут на рынок. В последнее время обычной практикой как в AMD, так и в Intel, стало проведение помпезных презентаций, после которых проходит еще минимум несколько месяцев прежде, чем мы видим их процессоры в реальных устройствах.

Напомним, что в данном поколении процессоров обеспечена поддержка DDR5, а также PCIe 5.0. Как данный факт отобразится на повышении производительности устройств, специалисты обещают пояснить позже.



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