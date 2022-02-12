Россияне напуганы слежкой, но не хотят защищать свои устройства от хакеров

Очевидно, данное явление можно пояснить только низкой информационной грамотностью. Россияне массово заклеивают камер на ноутбуках, чтобы за ними не могли следить, однако практически не используют предоставленные сетевые возможности для защиты своих устройств от злонамеренных вмешательств.

По данным TelecomDaily, однако, 12% россиян ужа стали жертвами сетевых мошенников, которые тем или иным способом отобрали у них деньги.

С другой стороны, защитой от скамеров пользуются только 29% россиян. Только 19% знают о существовании блокировщиков рекламы. А виртуальные номера и виртуальных ассистентов для защиты использует менее 3% жителей страны. Статистика весьма красноречива, говорят эксперты.