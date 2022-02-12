 

Смольный отличился слабым планированием подготовки к зиме – эксперт

12.02.2022, 13:56, Новости дня
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Смольный не смог на должном уровне подготовиться к зимнему сезону и снабдить коммунальные службы всеми необходимыми ресурсами для эффективной уборки снега. Такое мнение выразил муниципальный депутат МО «Измайловское» Петр Левин в беседе с изданием Peterburg News.

По его словам, заявления вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия о том, что к 1 февраля город избавится от снега, нелогичны и далеки от реальной ситуации. Эксперт отмечает, что горожане до сих пор продолжают испытывать неудобства из-за неубранного снега и наледи, при этом есть вероятность возобновления снегопадов, что только ухудшит ситуацию.

«У нас еще зима, поэтому такие заявления можно делать бесконечно. Но снегу свойственно падать, что мы и наблюдаем. Снега накопилось значительно больше, чем есть возможность у комитета убирать, поэтому он еще остается. Во дворах много снега. Проблема никуда не делась. Если брать начало зимы, то по сравнению с прошлым годом хуже все происходит», — отметил политик.

По словам депутата, причина плохой уборки снега кроется не в якобы аномальном уровне осадков, как ранее заявляли чиновники правительства Александра Беглова, а в плохом уровне подготовки к зиме. Он уверен, что в ближайшее время ситуация вряд ли изменится к лучшему, так как у Смольного нет ресурсов, чтобы усилить работу коммунальщиков.

«Проблема же не в том, что какая-то экстремальная ситуация. Зима у нас каждый год. С точки зрения объема снега, он абсолютно сопоставим с прошлогодней нормой, а в позапрошлом году снега было больше. Тоже были сложности, но очевидно, что в этом году все происходит несколько хуже. И, на мой взгляд, это связано с плохим планированием. Если бы планировали лучше, разыграли бы конкурсы с подрядчиками, наверное, качество уборки было бы лучше», — рассказал Левин.

Ранее в Смольном признали, что коммунальные службы города испытывают дефицит снегоуборочной техники и специалистов, из-за чего не могут быстро убрать снег с улиц города.



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