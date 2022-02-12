Канадские ученые рассказали, жители каких стран больше всего зависимы от смартфонов

Сразу отметим, что РФ нет в списке самых смартфонозависимых стран мира. Зато туда попали Китай, Соединенные Штаты, Саудовская Аравии и Малайзия. Также большая смартфонозависимость у жителей Франции и Германии.

Как пояснили ученые из канадского университета Макгилла, которые исследовали данный вопрос, смартфонозависимость особенно велика в двух категориях стран. Первая – это основные потребители мирового производства, вторые – это основные производители. РФ не входит ни туда, ни сюда, потому с данной проблемой у нас все в порядке, отмечают эксперты.

Исследование проедено методом опроса жителей разных уголков мира. Всего обработано около 34 тысяч анкет, заполненных респондентами в 24 странах мира.