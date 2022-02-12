 

Иван Ургант опубликовал трогательное фото со своей младшей дочерью

12.02.2022, 13:36, Разное
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Вчера известный шоумен и телеведущий Иван Ургант опубликовал на своей странице в Instagram трогательное фото со своей шестилетней дочкой от Наталии Кикнадзе.
Так же Ургант оставил подпись к фото: «Изабелла твой парень здесь!», отсылаясь к, недавно вышедшему, мультфильму студии Disney – «Энканто». Телеведущий довольно редко делится подробностями своей семейной жизни и демонстрирует в социальных сетях своих дочерей, но в этот раз он решил сделать исключение, тем самым невероятно растрогав свою многочисленную аудиторию.

Помимо младшей дочери – Валерии, супруги воспитывают 13-летнюю Нину, которая тоже является редким гостем в социальных сетях своего популярного папы. Также до этого Иван Ургант воспитывал дочь своей супруги – Эрику, которая давно переехала в Нью-Йорк и ведет там свой личный блог, довольно провокационного характера.



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