 

Врач Павел Евдокименко заявил о новом последствии из-за лечения коронавируса

12.02.2022, 13:36, Разное
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После лечения коронавирусной инфекции препаратом “Дексаметазон” у пациента могут наблюдаться симптомы, схожие с синдромом отмены. Такое предположение высказал российский врач-ревматолог Павел Евдокименко.
Специалист уточнил, при синдроме отмены (он возникает при отказе от медицинских препаратов, к которым привык организм пациента) наблюдается ряд симптомов. Они схожи с теми, которые проявляются и при постковидном синдроме.

По мнению Евдокименко, лечение “Дексаметазоном” необходимо лишь в 5% случаев заболевания ковидом, однако назначают его многим пациентам. У лекарственного средства есть ряд побочных действий, во время лечения возможны осложнения, и синдром отмены – один из них. Однако ошибочно его могут принимать за последствия лечения COVID-19.

Из симптомов синдрома отмены врач, в частности, перечислил мышечную боль, усталость, депрессию. В то же время лечение указанным препаратом, по словам Евдокименко, может вызвать скачки давления, повышение внутричерепного давления, проблемы с уровнем сахара в крови и др.

Источник: ura.news



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