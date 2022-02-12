Брик и Тодоровский влюбились друг в друга с первого взгляда

Евгения Брик и режиссёр Валерий Тодоровский влюбились друг в друга на первой же встрече, когда актриса пришла на кастинг для нового проекта режиссера.

Встреча пары произошла в 2001 году на съёмочной площадке. Итогом их знакомства стало расставание Брик с актёром Дмитрием Марьяновым и развод Валерия Тодоровского со своей супругой. В 2006-м артистка вышла замуж за режиссёра. В 2008-м супруги переехали в США. Через год у них родилась дочь, которую они назвали Зоей.

В четверг, 10-го февраля, в возрасте 40 лет, актриса скончалась. Причиной смерти стал рак.

Наиболее известными ролями актрисы стали таковые в кинопроектах: «Марш Турецкого 3», «Время для двоих», «Дорога на остров Пасхи», «Легавый», «Географ глобус пропил», «Бомба», «Оттепель», «Стиляги».

Источник: kino.rambler.ru