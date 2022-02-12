 

В России снова выявили более 200 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

12.02.2022, 13:18, Разное
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За минувшие сутки в России было зафиксировано более 200 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют обновленные данные отечественного оперативного штаба по коронавирусу.

Коронавирус в России сегодня выявили еще у 203 766 человек. При этом выздоровевших за день почти в два раза меньше – 112 658 человек, еще 729 пациентов скончались. Таким образом, общее число заболевших за все время эпидемии в России достигло 13 935 560 человек, поборол инфекцию 11 134 291 человек, а количество летальных исходов составило 339 542 случая.

Среди субъектов и регионов страны по тяжести эпидемиологической обстановки уже несколько дней подряд лидирует Санкт-Петербург. К субботе в Северной столице ковид подхватили еще 21 689 человек, вылечить удалось 15 962 человека, а число умерших составило 69 человек.

Москва же опустилась на второе место антирейтинга с 14 336 зараженными, 20 046 выздоровевшими и 85 скончавшимися людьми. Тройку антилидеров замыкает Московская область: там COVID-19 выявили у 9146 человек, справились с болезнью 11 147 человек и скончался 31 человек.



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