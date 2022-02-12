Россия решила возобновить международные авиарейсы из пяти городов

Россия с 21 февраля возобновляет международные авиарейсы из Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Кроме того, принято решение о возобновлении с 21 февраля полетов из международных аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана по открытым направлениям с частотой, определенной для других пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, с учетом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований», – передает РИА «Новости» сообщение штаба.

При этом россиянам рекомендовано перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от COVID-19.