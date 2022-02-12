Шахназаров судится с дочерью из-за квартиры в Москве

Российский режиссер, сценарист и директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров судится со своей 36-летней дочерью Анной из-за квартиры в Москве.

Анна Шахназарова выросла в США, до конца 2000-х годов с отцом не виделась. После приезда в Москву дочь режиссера начала жить в собственной 86-метровой квартире на Патриарших прудах.

Но Шахназаров считает, что половина жилья – его собственность, так как он оплачивал налоги и коммунальные услуги за квартиру, передает Telegram-канал Mash.