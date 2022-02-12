Шахназаров судится с дочерью из-за квартиры в Москве
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Российский режиссер, сценарист и директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров судится со своей 36-летней дочерью Анной из-за квартиры в Москве.
Анна Шахназарова выросла в США, до конца 2000-х годов с отцом не виделась. После приезда в Москву дочь режиссера начала жить в собственной 86-метровой квартире на Патриарших прудах.
Но Шахназаров считает, что половина жилья – его собственность, так как он оплачивал налоги и коммунальные услуги за квартиру, передает Telegram-канал Mash.
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