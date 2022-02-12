 

В Украине “желтому” уровню карантина соответствует одна область – Минздрав

12.02.2022, 13:01, Новости дня
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“Красному” уровню соответствуют Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области. Остальные регионы отвечают критериям “оранжевой” зоны. 

Инфографика: moz.gov.ua

По всей Украине три дня подряд превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (26,4%, 26,7% и 26,9%), а также уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения (67,9, 66,8 и 66,4).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 4,5 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 102,7 тыс. пациентов.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабинет Министров продлил его до 31 марта. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

В начале 2022 года эпидемическая ситуация в Украине ухудшилась. С 24 января в “красную” зону карантина перешла Ивано-Франковская область. Ровенская область сделала это 27 января.

11 февраля в “красную” зону перешли Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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