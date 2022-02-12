Посол Великобритании заявил, что остается в Украине

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12.02.2022, 13:01, Новости дня
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“Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать там с основной командой. Посольство продолжает работать”, – написала она.

Симмонс прикрепила к твиту сообщение с призывом к британским гражданам не ехать в Украину. 

“Граждане Великобритании, находящиеся в Украине, должны покинуть Украину коммерческим путем”, – отметили в посольстве.

I am staying in Kyiv and continue to work there with a core team. The embassy remains operational. https://t.co/WWvIz4uIT4

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 12, 2022

Призывы покинуть Украину накануне прозвучали и от властей США, Японии, Нидерландов, Латвии, Эстонии и Севереной Македонии, Великобритании, Израиля, Дании и Канады.

МИД Норвегии рекомендует не только покинуть Украину, но и воздержаться от поездок также в Россию и Беларусь. Тем, кто находится в РФ, также советуют не находиться на расстоянии 250 км от границы с Украиной.

Призывает своих граждан временно уехать из Украины и МИД Черногории. Radio Slobodna Evropa отмечает, что в посольство Черногории в Украине по этому поводу уже обратились около 20 человек, и эта цифра, скорее всего, не окончательная.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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