 

Умерла актриса Зинаида Кириенко

12.02.2022, 12:44, Разное
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В Москве в возрасте 88 лет скончалась актриса театра и кино Зинаида Кириенко, об этом заявил Союз Кинематографистов России.
10 февраля Кириенко, находясь дома, почувствовала себя плохо, а вскоре потеряла сознание и была госпитализирована в одно из столичных медучреждений. Сын Зинаиды Кириенко Максим подтвердил информацию о том, что актриса находится в больнице, сказав, что состояние, в целом, неважное. Зинаида Кириенко скончалась в реанимации, так и не приходя в себя. Также известно, что ранее врачи диагностировали у артистки онкологическое заболевание поджелудочной железы и инсульт. Кроме того, сообщается, что у Кириенко был положительный тест на Covid-19. По словам сына актрисы, причиной смерти стал инсульт, пишет портал «Политэксперт».

Зинаида Кириенко начала свою творческую деятельность в далеком 1958 году в Московском драматическом театре им. А. Пушкина, более тридцати лет отдала служению в Театре-студии киноактера, снялась в большом количестве кинофильмов, была эстрадной певицей, носила звание Народной артистки РСФСР. Первая же большая любовь зрителей пришла к ней после роли Натальи Мелеховой в фильме «Тихий Дон». Также Кириенко известна благодаря таким легендарным кинолентам, как «Любовь земная», «Судьба человека», «Казаки», «Два капитана», «Письма к Эльзе» и многим другим, пишет iReactor.

Источник: politexpert.net



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