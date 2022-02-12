Врач Мельников объяснил, почему некоторые люди постоянно просыпаются по ночам

Врач Александр Мельников объяснил, почему некоторые люди постоянно просыпаются по ночам. В определённых случаях это считается нормальной, однако иногда свидетельствует о заболевании.

Соответствующими результатами своих исследований поделился врач-сомнолог Александр Мельников. По мнению ученого, считается в пределах нормы, когда ночью человек по несколько раз ненадолго просыпается. Однако когда заснуть потом становится проблемой, возможно, это говорит о бессоннице, считает специалист.

Еще одой причиной неожиданных ночных пробуждений могут быть болевые ощущения, отмечает врач. При этом когда человек не ощущает себя отдохнувшим и выспавшимся по утрам, есть смысл обратиться к врачу-сомнологу и заняться исследованием сна. В особенности это касается тех, кто по ночам храпит. По мнению Мельникова, храп зачастую говорит о нарушении дыхания во сне.

Источник: 1prime.ru