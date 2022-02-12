Прилучный поблагодарил Карпович и подогрел волну слухов о расставании с ней

В пятницу, 11 февраля, популярный российский актер театра и кино Павел Прилучный разместил пост в Instagram, который позволил фанатам делать выводы о разрыве с возлюбленной.

В сообщении артист упомянул Мирославу Карпович, известную по сериалу “Папины дочки”. Он поблагодарил актрису, назвав ее искренней, внимательной, замечательной. Звезда “Мажора” подчеркнул: Карпович помогла ему в трудный момент, была рядом и поддерживала, она не заслуживает того “хейта и ненависти”, которые обрушиваются на неё, пишет New Inform.

Прилучный отметил: Карпович из тех людей, которые готовы оказать помощь всем, кто в этом нуждается. Он попросил не осуждать людей, не зная, что в их жизни происходит.

Как информирует “ПолитЭксперт”, по мнению фанатов, Прилучный своим постом намекнул, что расстается с актрисой, и таким образом он якобы сказал ей “спасибо” за время, которое они провели вместе. Артист ранее уже сообщал, что свободен, назвав себя “холостяком”, а не так давно его заметили в компании бывшей жены Агаты Муцениеце и совместных и детей. В то же время Карпович в одиночестве отдыхала на курорте.