МИД подтвердил запрос Блинкена на разговор с Лавровым

В министерстве иностранных дел РФ подтвердили запрос госсекретаря США Энтони Блинкена на телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Ранее Блинкен заявил, что хочет провести переговоры с Лавровым в субботу, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в субботу, 12 февраля, планирует провести переговоры. Власти США уже несколько раз сообщали о том, что РФ готовит вторжение на Украину. Например, одной из возможных дат называли 16 февраля.