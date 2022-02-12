 

МИД подтвердил запрос Блинкена на разговор с Лавровым

12.02.2022, 12:28, Новости дня
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В министерстве иностранных дел РФ подтвердили запрос госсекретаря США Энтони Блинкена на телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Ранее Блинкен заявил, что хочет провести переговоры с Лавровым в субботу, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в субботу, 12 февраля, планирует провести переговоры. Власти США уже несколько раз сообщали о том, что РФ готовит вторжение на Украину. Например, одной из возможных дат называли 16 февраля. 



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