Захарова разъяснила сообщения об «эвакуации» российских дипломатов с Украины

Россия, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, решила оптимизировать штат росзагранучреждений на Украине, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.

Захарова указала, что «мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине». Она обратила внимание на то, что «посольства и консульства продолжат выполнение своих основных функций», говорится в сообщении на сайте МИД.

Вместе с тем она назвала «вбросами» январские сообщения западных СМИ об «эвакуации» дипломатов РФ с Украины, это, по ее словам, делалось для того, чтобы создать прикрытие для начала эвакуации западных посольств с украинской территории.

Она отметила, что слухи об «эвакуации» появились, в частности, в газете The New York Times почти месяц назад во время православных рождественских каникул, когда несколько детей российских дипломатов на Украине поехали навещать своих бабушек и дедушек.

Захарова добавила, что из «накачки» Западом Украины оружием и инструкторами Москва делает вывод, что США и Британия, видимо, знают о «неких» готовящихся силовых акциях, способных усложнить ситуацию.

Ранее появились сообщения о том, что российские дипломаты покидают Украину на фоне объявленной рядом стран эвакуации дипломатов из республики. В посольстве заявили, что дипломаты продолжают работу.

До этого глава МИД Сергей Лавров допускал, что Москва может принять решение о временной эвакуации из дипмиссии неосновного персонала дипломатических учреждений.

Между тем в субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что РФ 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.