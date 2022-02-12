Мнение: Как козла на веревке

Смотрим на происходящее в мире со смесью нарастающего ужаса и отвращения. Невозможно не видеть, как практически вся мировая политота азартно и беспардонно толкает Россию к войне – «ну давай же, вторгайся! Давай, объявляй войну! Совершай преступления против человечности, сжигай детей и матерей под варварскими обстрелами, сноси культурные памятники, убивай миллионы! Давай, мы уже устали ждать!!» И наши два ничтожества, Путин и Шойгу, оба как обреченные бараны – знают, на что подписаны, но никак не решаются сделать последний, самый гибельный шаг.

Дошло – вещь абсолютно беспрецедентная! – до того, что войну уже лично анонсирует президент США Байден. Как напомаженный рефери в “Клубе для джентльменов”. И даже дату называет – когда России и Украине полагается начать убивать друг друга. Запустили для начала одно из самых авторитетных мировых информационных агентств – Блумберг; они опубликовали «фейковое» объявление о начале войны, которое провисело час (!). Бараны на веревке – Путин с Зеленским – не услышали сигнал. ОК, ладно – теперь уже объявляет лично Байден: сейчас-то уже понятно? Теперь дойдет?! «Начальник приказал!»

Байден назначил начало войны на 16 февраля. Безусловно, если она уже начнется – дальше про это все подстрекательство все забудут уже через месяц навсегда, потому что там уже наступит вторая стадия – обличение из всех орудий русских зверств и «сплочение всего цивилизованного мира» против русских варваров. Вообще, конечной целью всего спектакля может быть только одно – превращение Путина в признанного Врага Человечества и сожжение его на площади под аплодисменты всего прогрессивного человечества, с последующим расчленением РФ и, возможно (опционально) ее частичной оккупацией «миротворческими силами». Не исключаю, что Путин и Шойгу это даже понимают – но все равно, как зомби, идут туда, куда их зовет дудочка крысолова. Почему? Ну, как обычно: надеются по дороге как-нибудь извернуться, «умри ты сегодня, а я завтра» и какой-нибудь еще утешительный бред в этом духе.

За всей тщательно наводимой истерией и паранойей, естественно, полностью теряется цель войны для России. «Россия должна вторгнуться и захватить Украину, разбомбить Киев и Харьков» – ЗАЧЕМ?? «Если даже погибнут сотни тысяч – все равно, это нужно для Великой Цели» – КАКОЙ, вашу мать?! Ради Плана Путина? Или Плана Байдена?

За всем этим азартом подстрекательства, идущего со всех сторон, тщательно обходится мысль, что никакая война России нахрен не нужна, ни одной ее проблемы война не решит, а только на порядок усугубит все уже существующие. ДАЖЕ в случае как бы «победы».

Дальше можно будет говорить только о деталях – о том, какую участь готовят Пути-Путу организаторы всех его дальнейших побед: варианта два – или «Саддам Хусейн» (локальный), или «Адольф Гитлер». «Саддам» – это если вся «война» закончится быстрым пшиком и полным разгромом «непобедимой и легендарной» (вероятность – процентов 70); и «Адольф» – если дела пойдут успешнее, и «непобедимой и легендарной» удастся-таки захватить Украину; тогда, понятно, всю свору натравят на Польшу, типа «восстановим Варшавский договор» или еще что-нибудь такое «геополитическое». Вероятность низкая, но может быть и так.

Второй вариант, понятно, вообще апокалиптический – для нас. Но и мир он затронет в большей степени, при том, что ни в какой момент времени уверенности в конечном исходе не возникнет. Может быть, Путину пообещали «Гитлера», поэтому он и старается? «Красивое имя, высокая честь»… Мда. Велико ж будет его разочарование, если всё в итоге ограничится «саддамом»!

Но вообще – проект «Новой нормальности» очевидно заходит в тупик, поэтому мировые элиты, пожалуй, были бы очень не прочь заполучить нового «Гитлера». Вроде бы куда больше на такую роль, учитывая суть их строя, подходит красный Китай; но из Китая делать «гитлера» боязно – от такого фюрера можно и ног не унести. Как я уже говорил, на роль лягушки, надуваемой через задницу, чтобы пугать ею весь мир, больше всего подходит как раз наша Россия: она безнадежно слаба, да и разнести ее (нас) как бы не жалко, и даже может быть прикольно.

Ну и выжившим в катаклизме не поздоровится – придется потом как минимум следующие сто лет каяться, как немцам. В преступлениях, которые мы безусловно совершим, если (когда) пойдем по описанному пути.