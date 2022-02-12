МИД Канады призвал граждан страны покинуть Украину

“Поскольку мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами и следить за ситуацией, я призываю всех канадцев в Украине принять необходимые меры, чтобы покинуть страну сейчас. С 1 февраля мы призываем канадцев избегать любых поездок в Украину из-за продолжающихся российских угроз и риска вооруженного конфликта. Мы также просим канадцев, которые уже находятся в Украине, уехать, пока еще есть коммерческие рейсы. Нашим наивысшим приоритетом остается безопасность канадцев”, – заявила она.

Жоли отметила, что канадский дипломатический и консульский персонал остается на месте и готов оказать консульскую помощь гражданам Канады “по мере необходимости”.

“Однако наши возможности в этом могут быть сильно ограничены”, – добавила министр.

Она также призвала всех граждан страны регистрироваться в Службе регистрации канадцев за рубежом при правительстве.

Призывы покинуть Украину накануне прозвучали и от властей США, Японии, Нидерландов, Латвии, Эстонии и Севереной Македонии, Великобритании, Израиля, Дании.

МИД Норвегии рекомендует не только покинуть Украину, но и воздержаться от поездок также в Россию и Беларусь. Тем, кто находится в РФ, также советуют не находиться на расстоянии 250 км от границы с Украиной.

Призывает своих граждан временно уехать из Украины и МИД Черногории. Radio Slobodna Evropa отмечает, что в посольство Черногории в Украине по этому поводу уже обратились около 20 человек, и эта цифра, скорее всего, не окончательная.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал 2 февраля, что нет никаких достоверных теоретических дат начала возможного широкомасштабного вторжения России в Украину.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России по состоянию на сегодня оценивается как низкая.

8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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