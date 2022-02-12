 

“Моя мама как узнает, она меня убьет”. 19-летний победитель “Голосу країни” Сасанчин вместе с женой сделали парные тату

12.02.2022, 12:16, Новости дня
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“Друзья, куда мы сейчас едем с Иванкой – вы себе даже не представляете! Мама моя как узнает, она меня убьет, наверно. Но, надеюсь, этого не произойдет”, – рассказал он в ролике.

В публикации Сасанчин показал, что вместе с женой они сделали парные тату в виде двух рук, которые держатся между собой за указательные пальцы, а также опубликовал фото Иванны из тату-салона.

Скриншот: sasanchyn_official / Instagram

Контекст:

Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в селе Садки Залещицкого района Тернопольской области. В 2012 году принимал участие в “слепых прослушиваниях” первого сезона “Голос. Діти”, но тогда ни один из тренеров к нему не повернулся.

Весной 2020 года Сасанчин стал победителем шоу “Голос країни” – он был участником команды певицы Тины Кароль.

В октябре 2020 года певец признался, что состоит в отношениях – его избранницей стала девушка по имени Иванна. Она старше артиста на три года. 

30 мая 2021 года Сасанчин сделал Иванне предложение, а 4 декабря пара зарегистрировала брак. 30 декабря у них родилась дочь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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