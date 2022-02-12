 

Для предотвращения гололёда Санкт-Петербург закупит самонагревающуюся тротуарную плитку из ядерных отходов

12.02.2022, 12:11, Разное
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Городская администрация Санкт-Петербурга закупит 70 тысяч м² тротуарной плитки с добавлением отработанного ядерного топлива.

Производством инновационного материала займётся дочернее предприятие Росатома.

Решение о закупке было принято из-за постоянной сезонной гололедицы на улицах Петербурга и обилия снега на пешеходных участках. Плитка содержит вкрапления кобальта и стронция, перемешанные с цементом. Благодаря процессам полураспада и остаточного ядерного деления, каждый блок разогревается до температуры 39-42°C, что предотвращает появление наледи и растапливает снег на тротуарах.

Инновация позволит городу сэкономить до 70% на зимних коммунальных услугах и уборочном транспорте. Инженеры и ученые Росатома заявили, что плитку будут покрывать веществом, поглощающим альфа- и бета-излучение, поэтому она будет практически безвредной для людей. Единственная рекомендация для пешеходов – носить обувь со свинцовыми прокладками.

В мэрии также попросили жителей Санкт-Петербурга не воровать самонагревающуюся плитку из-за возможного вреда здоровью при неправильной укладке или во время эксплуатации повреждённых элементов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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