Мнение: Даты и сроки

Американское агентство Bloomberg, сообщило, что нападение России на Украину состоится 15 февраля. Нюанс в том, что американцы искренне полагают, что весь мир живет по вашингтонскому времени, а потому чуть позже появилось уточнение — дата нападения может быть 16 февраля (если брать местное время территории самого потенциального конфликта).

Война, похоже, дозарезу нужна всем, просто по разным причинам. А потому сейчас возникает любопытная ситуация: в такой обстановке только случайность может помешать ей начаться. В обычное время всё наоборот: только случайность может запустить конфликт.

Конфликт ощутимо проектируется, причем создается полное впечатление, что Штатам просто надоело ждать, когда это мелкое трусливое ничтожество примет решение и начнет само. А потому проектируют конфликт уже своими собственными силами и усилиями. Кстати, подобное положение вещей лучше всего свидетельствует о статусе России в современных раскладах мировой политики: если нас все-таки столкнут с Украиной, то говорить о субъектности Кремля станет совсем уж анекдотом, причем крайне несмешным и скабрезным. Вроде тех шуточек, которые постоянно отпускает наш кормчий.

Штаты пестовали, холили и лелеяли психоз в кремлевском бункере, спроектировав тупик, в который сам себя загнал наш подвальный сиделец. Но у трусов всегда есть неприятная черта: в самый ответственный момент они могут начать юлить и выкручиваться. Штаты, отвергнув путинский ультиматум предельно грубым и неуважительным образом, поставили нашего фигуранта перед совершенно нетерпимым выбором: он не может не ответить. Просто деваться некуда. Но именно в этой ситуации начинается чистая психология — теперь Путин начинает искать не решение, а выход как бы соскочить. Понятно, что не для того его вели на веревочке в эту точку, чтобы так просто отпустить. И раз он сам отчаянно трусит, то обойдутся без него.

Именно здесь и стоит искать ответ, почему в последние несколько суток США взяли на себя инициативу и буквально пишут на чистом листе бумаги историю еще не начавшейся российско-украинской войны.

В таких условиях чтобы избежать этой войны, потребуется и личное мужество, и голова на плечах. Чего у российского президента не наблюдалось отродясь, а сегодня искать эти детали экстерьера уже попросту поздно. Поэтому я и полагаю, что от войны нас внезапно начинает отделять незапрограммированная случайность. Которая вполне может случиться. А может — и нет. И тогда Штаты доведут свой проект до критической точки.

Как именно может начаться конфликт, какой сценарий будет в нем реализован — вопрос пока гипотетический. Будет утро — будет пища. Сейчас важнее — когда. Судя по бешеной активности американцев и впавшем в ступор кремлевском руководстве, откровенно запаздывающем на сутки-двое, когда события развиваются по часам, критическая точка должна наступить очень скоро. Чуть ли не вот-вот. Поэтому сроки, озвученные Блумбергом, выглядят вполне реалистично. В таких делах тянуть незачем.

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