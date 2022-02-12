Мнения: Иностранные агенты кошмарят российский бизнес

Мы переживаем самое масштабное за много десятилетий противостояние с Западом. И в это самое время Запад имеет своих агентов в самом сердце российских экономических интересов. Тех самых иностранных агентов, с которыми мы сегодня все боремся – только в еще более откровенном виде. Причем все это происходит в полном соответствии с российским законом.

Мы переживаем самое масштабное за много десятилетий противостояние с Западом. И в это самое время Запад имеет своих агентов в самом сердце российских экономических интересов. Тех самых иностранных агентов, с которыми мы сегодня все боремся – только в еще более откровенном виде. Причем все это происходит в полном соответствии с российским законом.

Множество крупных российских компаний имеют иностранных акционеров. Само по себе это не минус, а плюс – никакая страна сегодня не может существовать в замкнутой экономике. Иностранцы приносят в Россию инвестиции и технологии. Разумеется, прибыли зачастую уводятся за границу. Да и не только иностранец прямо сейчас может стать совладельцем любого российского публичного акционерного общества – любой житель РФ может стать акционером зарубежной компании. Мир сегодня прозрачен.

Но проблема в том, что он не всегда прозрачен. И не для всех. Зарабатывать в РФ – это нормально. Ненормально, когда никто в РФ не знает – кто именно на нас зарабатывает. А иногда не только зарабатывает, но и напрямую мешает. И даже вредит.

Речь идет об оффшорных компаниях, зарегистрированных за рубежом. Множество подобных компаний владеют пакетами акций российских заводов и фабрик. Зачастую это так называемые «матрешки», когда одна компания владеет другой и так далее, а зарегистрирована каждая из них на далеких островах с особым налоговым режимом. Интересы этих компаний в РФ представляют нанятые юристы, работающие по доверенности. Практически невозможно выяснить, кто реально за ними стоит. Концов не найти, несмотря ни на какие международные соглашения.

Тысячи российских компаний имеют иностранных акционеров, «матрешек», спрятанных в иностранных оффшорах. А ведь иногда эти компании имеют стратегическое значение. Речь может идти о морских портах, производителях военной техники, электроники, компаниях по добыче стратегически важных природных ресурсов. О предприятиях, обеспечивающих работу транспорта и критически важной инфраструктуры. Любой акционер, даже не владеющий контрольным пакетом, имеет право знать ключевые производственные параметры предприятия. Какое количество грузов обрабатывает и куда отправляет. Какую мобилизационную готовность имеет. В каком банке хранятся ее деньги и сколько именно. Какова структура управления. И множество другой, не менее чувствительной информации. Чувствительной и для бизнеса, и для государственной безопасности.

Зачастую сотрудники этих предприятий имеют допуски по работе с секретной информацией. Их специально для этого проверяют органы безопасности. Однако иностранные акционеры, владеющие всей информацией, никаких допусков не имеют – они могут получить ее просто так. Узнать, кто именно получает эту информацию, куда она уходит, кого интересует – невозможно. По крайней мере, если она уходит миноритарному акционеру, зарегистрированному в далеком офшоре. По сути, перед нами легализованный инструмент слежки за российскими предприятиями. Узаконенный шпионаж.

Более того! Если между акционерами – российским и оффшорным – происходит конфликт, то проблемы будут, скорее всего, у российского акционера. Хотя бы потому, что его гораздо проще найти. К нему проще прийти с повесткой или обыском. Его адрес известен, известны адреса и фамилии его руководства. Он находится в полной юрисдикции российского государства. Иностранный акционер защищен от российского государства уже тем фактом, что он иностранный. Он может не прийти на судебное заседание, и ему за это ничего не будет. Он может не раскрывать структуру собственности и конечных бенефициаров. А если и захочет судиться, то выберет для этого суд в Лондоне или Стокгольме.

Получается парадокс. Законопослушный, открытый российский собственник в своей стране защищен меньше, чем иностранный. Тот, кто по-честному работает в России, зарегистрирован в России, разрабатывает технологии в России, создает рабочие места в РФ – оказывается под ударом. А под защитой оказывается иностранный агент.

Пора вспомнить, что в РФ есть собственные территории с низкой налоговой нагрузкой. Например, в Калининграде, Татарстане, на Дальнем Востоке. Что заработанные в РФ деньги должны работать на нашу страну, а не уходить неизвестно куда и неизвестно кому. Что безопасность стратегических предприятий требует прозрачности собственников. Что некоторые законы, написанные еще в 1990-е, требуют больших изменений. И что иностранный агент может быть куда ближе, чем это кажется.

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