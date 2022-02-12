 

Поздняков не сдержал слез после победы российских лыжниц в эстафете на Олимпиаде

12.02.2022, 11:44, Новости дня
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Президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков не смог сдержать слез после победы женской сборной РФ по лыжным гонкам в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

«Фантастический результат, которого у нас с 2006 года не было. Мы сейчас обсуждали это с Еленой Валерьевной [Вяльбе], я поздравил девочек. Замечательный успех – для самих спортсменок, тренеров, специалистов федерации, для всех наших зрителей, я уверен, они все сегодня прильнули к экранам», – передает его слова ТАСС.

Отмечается, что женская сборная РФ победила в эстафете на Олимпиаде впервые с 2006 года.

Во время церемонии чествования призеров Олимпийских игр в Пекине лыжница из РФ Юлия Ступак исполнила танец. Девушка станцевала прямо на подиуме. Соотечественницу поддержала Вероника Степанова, которая также получила олимпийскую медаль, передает РИА «Новости».

Непряева завоевала вторую медаль на Играх в Пекине, до этого она взяла «серебро» в скиатлоне. Ступак после скиатлона заявляла о возможном завершении карьеры.

Напомним, россиянки Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова в субботу победили в эстафете. 



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