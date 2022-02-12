 

В день рождения Дженнифер Энистон ее бывший муж Джастин Теру признался ей в любви, а потом передумал

12.02.2022, 11:42, Разное
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11 февраля Дженнифер Энистон отметила 53-летие. Свой день рождения звезда сериала “Друзья” встретила на Гавайях  – там сейчас проходят съемки комедии “Загадочное убийство-2”, где Джен снова играет вместе с Адамом Сэндлером. Плотный рабочий график, впрочем, не помешал актрисе вчера принимать поздравления от звездных друзей – лично и в соцсетях. Среди тех, кто выбрал второй способ оказался экс-супруг Энистон Джастин Теру. В сторис Instagram он опубликовал короткое видео с именинницей. Энистон в толстовке с надписью “Я классная блондинка” закуривает сигарету, а потом начинает пританцовывать в кресле в такт песни Тейлор Свифт. 

С днем рождения! – гласит подпись на видео, в котором отмечен аккаунт Дженнифер.

Заканчивается ролик на романтичной ноте.

Так и есть. Люблю тебя, – такая подпись появляется в конце.

В соцсети поздравление провисело, впрочем, недолго – вскоре Джастин удалил. Не известно, что стало тому причиной, но если Джен не успела прочитать послание бывшего, то оно до нее все равно дойдет – поклонники уже успели расшарить видео по соцсетям.

 

Надо сказать, что выражение теплых чувств для бывших супругов Дженнифер Энистон и Джастина Теру – не редкость. В августе прошлого года Джен сама трогательно поздравила экс-супруга, опубликовав в сторис два фото именинника: на первом он запечатлен вместе со своим любимым псом, с которым он не расстается ни на минуту, а на втором изображен в полуголом виде – с обнаженным торсом.

С днем рождения! Единственный в своем роде. Люблю тебя! – так актриса подписала фотографии.

Напомним, актеры Джастин Теру и Дженнифер Энистон объявили о расставании в 2018 году после шести лет отношений, три из которых были в браке, но, как известно, они продолжают общаться и остались хорошими друзьями. А вот о причинах разрыва ни он, ни она за прошедшие три года так и не обмолвились. Поводом для развода, как тогда писали СМИ, якобы послужил тот факт, что Джастин хотел жить в Нью-Йорке, а Дженнифер – в Лос-Анджелесе. В большом интервью изданию Esquire Теру объяснил, что подобная версия “не соответствует действительности”:

Послушайте, люди всегда придумывают какие-то истории, которые заставляют их чувствовать себя лучше или упрощают для них вещи. Все это разговоры: “Этот человек любит рок-н-ролл, а этот человек любит джаз. Ну конечно!”. Но это не тот случай. Это чрезмерное упрощение, – сказал Теру.

Актер до сих пор официально свободен и компанию ему чаще всего составляет любимая… собака по кличке Кума, которую Теру взял из приюта. К слову, поговаривали, что именно собака, правда, другая, помогла сохранить дружеские отношения Джастина и Дженнифер. Бывшие супруги – известные собачники, и, когда они жили вместе, “воспитывали” сразу нескольких псов. Среди них была и любимая овчарка Джен – Долли, которая спасла актрису от депрессии после расставания с Брэдом Питтом. Через несколько месяцев после разрыва с Теру любимица актрисы умерла. Тогда уже бывший муж Джастин пришел на похороны собаки и очень поддержал оплакивающую ее хозяйку. С тех пор Теру и Энистон поддерживают общение.

Нравится вам это или нет, но у нас не было полного драмы разрыва, и мы любим друг друга. Я искренен, когда говорю, что дорожу нашей дружбой. Мы можем не быть парой, но ничто не мешает нам дарить друг другу радостные моменты и быть друзьями. Она веселый человек, она умеет так хорошо рассмешить меня. Для меня было бы потерей, если бы мы перестали общаться. И я хотел бы думать, что для нее это тоже так. Мы не разговариваем каждый день, но мы звоним друг другу по FaceTime, мы переписываемся, – рассказывал Джастин.

Дженнифер сейчас тоже свободна. И хотя она недавно призналась, что иногда чувствует себя одиноко, новых отношений строить пока не собирается. 



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