Не стало Зинаиды Кириенко

Год потерь продолжается. Сегодня ночью не стало еще одной звезды советского кино – народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко, полюбившейся зрителям по фильмам “Тихий Дон”, “Судьба человека”, “Любовь земная” и другим. Печальную новость подтвердили в Союзе кинематографистов.

Зинаида Михайловна, которая летом этого года отметила бы 89-летие, перенесла коронавирус. Но с болезнью болезнью не справилась – два дня назад актрису госпитализировали в связи с ухудшением здоровья – сообщалось, что актриса перенесла инсульт. Минувшей ночью актрисы не стало. Как сообщил зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев, похороны артистки пройдут во вторник.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. Любовь к сцене у маленькой Зины, которую в семье называли Ида, – от матери, которая мечтала стать актрисой. Впрочем, путь в кино для Зинаиды Михайловны был гладким. Сначала ей пришлось отучиться в Московском железнодорожном техникуме, потом – в Георгиевском техникуме механизации сельского хозяйства. В 1958 году окончила ВГИК (курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой), где была однокурсницей Людмилы Гурченко, Натальи Фатеевой и Виталия Матвеева.

Ее звезда зажглась после фильма “Тихий Дон” – актрису заметили режиссеры и полюбили зрители. А потом вдруг настали годы затишья – Зинаида Михайловна долгие годы перебивалась ролями второго плана. А потом ее и вовсе перестали снимать. Как отмечала она сама в своих интервью, это было связано с конфликтом с неким высокопоставленным чиновником, который внес Зинаиду Кириенко в черный список.

Вдруг… как будто опустили шлагбаум. Знаю, почему так произошло: просто я тогда не захотела идти наперекор самой себе и платить за роли своими чувствами. В итоге много лет не снималась, пока однажды, чьему-то вето вопреки, Евгений Матвеев не пригласил меня в свою картину “Любовь земная”. Благодаря ему я тогда вышла из депрессии.

Кадр из фильма “Тихий Дон”

Кириенко играла в театре им. Пушкина, Московском драматическом театре на Малой Бронной и в театре-студии киноактера, являлась общественным деятелем, была президентом Фонда энциклопедии имени Шолохова, членом президиума правления Центрального Дома работников искусств, участвовала в различных телешоу, значилась одним из лидеров политического движения «Стабильная Россия, а так же сопредседателем правления, заведующей секцией кино и членом Совета Гильдии актеров кино России.

Выражаем соболезнования родным и близким артистки.

