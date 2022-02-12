 

Смольный отчетами пытается создать иллюзию контроля над ситуацией, не замечая экологических проблем Петербурга

12.02.2022, 11:36, Новости дня
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По итогам рейда по пресечению нарушений природоохранного законодательства на штрафстоянку отправилась техника злоумышленников. Провести такие мероприятия приказал Смольный, который при этом почему-то закрывает глаза на нелегальные мусорные полигоны.

Сотрудники Комитета по природопользованию и ГИБДД провели в Пушкинском районе Северной столицы совместный рейд по пресечению нарушений при транспортировании отходов. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Итогом проверок стало шесть протоколов об административных правонарушениях, а также изъятие и отправка семи единиц спецтехники на охраняемую стоянку.

При чем правоохранители замечают нарушения только в тех местах, где это выгодно Смольному.  А нагрянуть на мусорные полигоны на границе Петербурга и Ленинградской области не могут, потому что всё делают исключительно по указке правительства.

Такими отчетами, которые делаются для отвода глаз, Смольный пытается создать иллюзию контроля над ситуацией. А тем времени экология Петербурга буквально кричит о помощи.



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