Смольный отчетами пытается создать иллюзию контроля над ситуацией, не замечая экологических проблем Петербурга

По итогам рейда по пресечению нарушений природоохранного законодательства на штрафстоянку отправилась техника злоумышленников. Провести такие мероприятия приказал Смольный, который при этом почему-то закрывает глаза на нелегальные мусорные полигоны.

Сотрудники Комитета по природопользованию и ГИБДД провели в Пушкинском районе Северной столицы совместный рейд по пресечению нарушений при транспортировании отходов. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Итогом проверок стало шесть протоколов об административных правонарушениях, а также изъятие и отправка семи единиц спецтехники на охраняемую стоянку.

При чем правоохранители замечают нарушения только в тех местах, где это выгодно Смольному. А нагрянуть на мусорные полигоны на границе Петербурга и Ленинградской области не могут, потому что всё делают исключительно по указке правительства.

Такими отчетами, которые делаются для отвода глаз, Смольный пытается создать иллюзию контроля над ситуацией. А тем времени экология Петербурга буквально кричит о помощи.